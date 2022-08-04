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Кардиолог Мацкеплишвили дал советы по приёму лекарств в жару

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Симон Мацкеплишвили, кардиолог, профессор, доктор медицинских наук, рассказал, что передозировка или отмена препаратов для разжижения крови в жару могут привести к осложнениям.
Кардиолог Мацкеплишвили дал советы по приёму лекарств в жару
  • Gettyimages.ru

«Нужно проявлять особую аккуратность при приёме лекарств, разжижающих кровь. Их эффект в большинстве случаев... субъективно ощутить практически невозможно, а чрезмерное сгущение крови при их отмене, равно как и их передозировка, может привести к непоправимым осложнениям», — предупредил Мацкеплишвили в беседе с URA.RU.

А людям с сердечной недостаточностью врач посоветовал следить за здоровьем особенно внимательно: сохранять баланс жидкости и проконсультироваться с врачом на тему приёма мочегонных препаратов.

Ранее в разговоре с «Москвой 24» врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что для профилактики болезней почек необходимо пить больше воды, есть арбузы, ананасы и ягоды.

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