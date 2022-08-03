Врач Венерина рассказала о возможных последствиях апатии

Ассистент кафедры нормальной физиологии университета имени Сеченова Яна Венерина рассказала о возможных последствиях апатии.

«Апатия, на самом деле, — потеря интереса к жизни, причём тотальная. Когда у человека отсутствует мотивация к любой деятельности в принципе. Он не взаимодействует с родственниками, не проявляет по отношению к ним эмоции. У него отсутствует познавательная деятельность, он не хочет ничему учиться», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в таком случае необходимо обратиться к специалисту, поскольку апатия — предвестник нейродегенеративных процессов.

«Чем раньше мы её увидим, тем лучше мы сможем поддержать человека: назначить терапию, продлить период относительной стабильности», — отметила Венерина.

Как добавила медик, апатию нельзя путать с депрессией, которая является эмоциональным переживанием.

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