военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Волгоградской области подтвердили 101 случай коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Волгоградской области подтвердили 101 случай коронавирусной инфекции за последние сутки.
В Волгоградской области подтвердили 101 случай коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Tan

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 37 жителей.

Тем временем в Астраханской области зарегистрировали 109 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru. Выписаны 27 человек.

Общее число заболевших в регионе достигло 120 157.

Ранее вирусолог Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить