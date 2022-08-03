В Волгоградской области подтвердили 101 случай коронавируса за сутки
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Госпитализированы 37 жителей.
Тем временем в Астраханской области зарегистрировали 109 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru. Выписаны 27 человек.
Общее число заболевших в регионе достигло 120 157.
Ранее вирусолог Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами штамма коронавируса «омикрон».