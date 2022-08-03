В Волгоградской области подтвердили 101 случай коронавируса за сутки

В Волгоградской области подтвердили 101 случай коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 37 жителей.

Тем временем в Астраханской области зарегистрировали 109 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru. Выписаны 27 человек.

Общее число заболевших в регионе достигло 120 157.

Ранее вирусолог Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами штамма коронавируса «омикрон».