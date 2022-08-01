Вирусолог Волчков назвал основные симптомы при новом варианте «омикрона»

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами «омикрона».

В числе основных симптомов — отёк, покраснение и длительная боль в горле, сильный насморк, рассказал специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Все эти симптомы легко объясняются особенностями новых вариантов «омикрона». Ведь эти штаммы не опускаются в лёгкие, а локализуются в том месте, где произошло инфицирование. Это рото- и носоглотка — теперь здесь разворачиваются все события», — объяснил Волчков.

По его словам, насморк нужен, чтобы физически вымывать с обратным током патогенные микроорганизмы — вирусы, бактерии, грибки, простейшие. Это и есть работа иммунной системы, заключил вирусолог.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.