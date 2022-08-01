военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Вирусолог Волчков назвал основные симптомы при новом варианте «омикрона»

Короткая ссылка
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами «омикрона».
Вирусолог Волчков назвал основные симптомы при новом варианте «омикрона»
  • Gettyimages.ru

В числе основных симптомов — отёк, покраснение и длительная боль в горле, сильный насморк, рассказал специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Все эти симптомы легко объясняются особенностями новых вариантов «омикрона». Ведь эти штаммы не опускаются в лёгкие, а локализуются в том месте, где произошло инфицирование. Это рото- и носоглотка — теперь здесь разворачиваются все события», — объяснил Волчков.

По его словам, насморк нужен, чтобы физически вымывать с обратным током патогенные микроорганизмы — вирусы, бактерии, грибки, простейшие. Это и есть работа иммунной системы, заключил вирусолог.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить