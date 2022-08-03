В Тверской области зарегистрировали 69 случаев коронавируса за сутки

В Тверской области зарегистрировали 69 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 164 415. Выздоровели 160 847 жителей, в том числе 35 — за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 14 638 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее вирусолог Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами штамма коронавируса «омикрон».