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В Иркутской области выявили 219 случаев коронавируса за сутки

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В Иркутской области выявили 219 случаев коронавируса за последние сутки.
В Иркутской области выявили 219 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Caia Image

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 299 242. Выздоровели 294 018 жителей.

Тем временем в Приморском крае суточная заболеваемость COVID-19 выросла с 113 до 201 случая с 29 июля по 2 августа, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на региональное правительство.

На домашнем лечении в регионе находятся около 1 тыс. пациентов.

Ранее вирусолог Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами «омикрона».

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