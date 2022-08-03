В Иркутской области выявили 219 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Общее число заболевших в регионе достигло 299 242. Выздоровели 294 018 жителей.
Тем временем в Приморском крае суточная заболеваемость COVID-19 выросла с 113 до 201 случая с 29 июля по 2 августа, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на региональное правительство.
На домашнем лечении в регионе находятся около 1 тыс. пациентов.
Ранее вирусолог Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами «омикрона».