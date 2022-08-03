В Иркутской области выявили 219 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области выявили 219 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 299 242. Выздоровели 294 018 жителей.

Тем временем в Приморском крае суточная заболеваемость COVID-19 выросла с 113 до 201 случая с 29 июля по 2 августа, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на региональное правительство.

На домашнем лечении в регионе находятся около 1 тыс. пациентов.

Ранее вирусолог Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами «омикрона».