В Татарстане зафиксировали 49 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировали 49 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 153 990 жителей. Вылечились 150 456 человек, в том числе семь за минувшие 24 часа.

Тем временем в Казани 4 августа откроют дополнительный пункт вакцинации от коронавируса. Он будет расположен в ТЦ «Южный», передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на городское Управление здравоохранения.

Пункт будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00.

Ранее вирусолог Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами «омикрона».