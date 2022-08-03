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В Татарстане зафиксировали 49 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане зафиксировали 49 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане зафиксировали 49 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 153 990 жителей. Вылечились 150 456 человек, в том числе семь за минувшие 24 часа.

Тем временем в Казани 4 августа откроют дополнительный пункт вакцинации от коронавируса. Он будет расположен в ТЦ «Южный», передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на городское Управление здравоохранения.

Пункт будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00.

Ранее вирусолог Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами «омикрона».

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