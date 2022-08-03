В Оренбургской области подтвердили 64 случая COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 64 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 218 489. Выздоровели 213 262 жителя, в том числе 46 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 1781 случай коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами штамма «омикрон».