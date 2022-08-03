В Кировской области зарегистрировали 43 случая COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 43 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 153 060 жителей. Вылечились 145 825 человек.

Также стало известно, что в Пензенскую область доставили очередную партию двухкомпонентной вакцины «Спутник V», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на региональный Минздрав.

Первым компонентом в регионе привиты 1 221 018 жителей, завершили иммунизацию 1 134 614.

Ранее вирусолог Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами штамма коронавируса «омикрон».