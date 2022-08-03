В Кировской области зарегистрировали 43 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
С начала пандемии в регионе заболели 153 060 жителей. Вылечились 145 825 человек.
Также стало известно, что в Пензенскую область доставили очередную партию двухкомпонентной вакцины «Спутник V», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на региональный Минздрав.
Первым компонентом в регионе привиты 1 221 018 жителей, завершили иммунизацию 1 134 614.
Ранее вирусолог Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами штамма коронавируса «омикрон».