Рентгенолог Колбенев дал советы по подготовке к КТ с контрастом

Заведующий отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог Евгений Колбенев дал советы по подготовке к КТ с контрастом.

«КТ чаще назначается при диагностике костных структур и лёгких, а МРТ намного информативнее при исследовании мягких тканей (головной мозг, органы малого таза и брюшной области, спинной мозг, диагностика позвоночного аппарата и наличие грыж)», — отметил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, перед проведением исследования желательно сдать анализ на уровень креатинина крови и скорость клубочковой фильтрации, чтобы проверить работу почек.

При наличии заболеваний эндокринной системы необходимо проконсультироваться с эндокринологом.

Кроме того, врач порекомендовал не есть в течение четырёх часов перед исследованием.

Своего специалиста необходимо предупредить о наличии кардиостимулятора, протеза, штифта, а также об аллергии на йодсодержащие препараты, если она имеется.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.