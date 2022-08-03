В результате падения лифта в торговом центре в Москве пострадали три человека

При падении лифта в торговом центре на Дмитровском шоссе в Москве пострадали три человека. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«В торговом центре на Дмитровском шоссе в результате падения грузовой платформы со второго этажа пострадали три человека. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по факту ЧП.

В июне сообщалось, что в Мытищах в результате падения лифта в офисном здании, по предварительным данным, пострадали шесть человек.