Двое рабочих погибли после падения на стройплощадке в Москве

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Двое рабочих погибли после падения с высоты на стройплощадке офисного центра в Москве.
Двое рабочих погибли после падения на стройплощадке в Москве
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram.

«Поздно вечером 1 июля на строящемся объекте офисного центра в Бумажном проезде двое рабочих (1998 и 1989 года рождения) погибли, упав с высоты. По предварительной информации, крановщик, зацепил подъёмной частью крана пилон, что привело к его падению вместе с людьми с 14-го этажа (65 м)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на месте координировал работу правоохранительных органов савёловский межрайонный прокурор Михаил Калгин. Ход и результаты процессуальной проверки контролируются прокуратурой.

Ранее сообщалось, что в Мытищах в результате падения лифта в офисном здании, по предварительным данным, пострадали шесть человек.

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