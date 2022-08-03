Невролог Шахнович перечислил снижающие риск инсульта привычки

Врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович перечислил привычки, которые являются лучшей профилактикой инсульта.

В беседе с Life.ru врач рассказал, что необходимо регулярно сдавать анализы, измерять артериальное давление и оценивать состояние сосудов, питающих головной мозг.

Для профилактики возникновения инсульта важно уделять внимание физическим упражнениям: больше ходить пешком, делать зарядку, заниматься спортом.

«Можно сделать вывод, что основополагающие принципы профилактики инсульта связаны с развитием привычек здорового образа жизни и регулярной проверкой состояния здоровья сосудов», — добавил врач.

Шахнович также порекомендовал есть больше свежих овощей, зелени, отказаться от чрезмерного употребления жареной мясной пищи, есть имбирь и виноград, пить натуральные соки и кипячёную воду.

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