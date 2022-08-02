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Диетолог Гончарова рассказала, как побороть кофейную зависимость

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Диетолог Анна Гончарова рассказала, как побороть кофейную зависимость.
Диетолог Гончарова рассказала, как побороть кофейную зависимость
  • Gettyimages.ru
  • © Dimitri Otis

«Любой отказ от привычных продуктов, которые систематически попадают в течение дня на протяжении многих месяцев в организм, запускает перестройку организма», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По словам диетолога, внезапный запрет на привычный кофе может вызвать повышение диастолического давления, резкое ухудшение работоспособности, изменение настроения.

Гончарова советует раз в три-четыре дня уменьшать объём потребляемого напитка на 100—150 мл.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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