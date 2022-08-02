Диетолог Гончарова рассказала, как побороть кофейную зависимость

Диетолог Анна Гончарова рассказала, как побороть кофейную зависимость.

«Любой отказ от привычных продуктов, которые систематически попадают в течение дня на протяжении многих месяцев в организм, запускает перестройку организма», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По словам диетолога, внезапный запрет на привычный кофе может вызвать повышение диастолического давления, резкое ухудшение работоспособности, изменение настроения.

Гончарова советует раз в три-четыре дня уменьшать объём потребляемого напитка на 100—150 мл.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.