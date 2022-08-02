Диетолог Гончарова рассказала, как побороть кофейную зависимость
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«Любой отказ от привычных продуктов, которые систематически попадают в течение дня на протяжении многих месяцев в организм, запускает перестройку организма», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.
По словам диетолога, внезапный запрет на привычный кофе может вызвать повышение диастолического давления, резкое ухудшение работоспособности, изменение настроения.
Гончарова советует раз в три-четыре дня уменьшать объём потребляемого напитка на 100—150 мл.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.