военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Вирусолог Волчков высказался о методах борьбы с туберкулёзом

Короткая ссылка
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков высказался о методах борьбы с туберкулёзом.
Вирусолог Волчков высказался о методах борьбы с туберкулёзом
  • Gettyimages.ru
  • © Kobus Louw

В разговоре с «Газетой.Ru» он заявил, что обнаружение нового механизма устойчивости бактерий к антибиотикам даст противотуберкулёзным препаратам вторую жизнь.

При этом не все страны смогут получить новейшие препараты.

«Туберкулёз — это болезнь бедных стран. С точки зрения современной фармацевтики, победить туберкулёз не проблема, но тут работают простые законы рынка: кто будет покупать лекарства. Проблема в том, что даже при условии, что мы знаем способ борьбы с резистентностью бактерий, не факт, что эти новые антибиотики появятся, просто потому что «большая фарма» не построена на альтруистических принципах, она ищет прибыль», — объяснил Волчков.

Ранее директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в разговоре с URA.RU. рассказал, что нужно делать, чтобы отсрочить старение организма и развитие деменции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить