Вирусолог Волчков высказался о методах борьбы с туберкулёзом

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков высказался о методах борьбы с туберкулёзом.

В разговоре с «Газетой.Ru» он заявил, что обнаружение нового механизма устойчивости бактерий к антибиотикам даст противотуберкулёзным препаратам вторую жизнь.

При этом не все страны смогут получить новейшие препараты.

«Туберкулёз — это болезнь бедных стран. С точки зрения современной фармацевтики, победить туберкулёз не проблема, но тут работают простые законы рынка: кто будет покупать лекарства. Проблема в том, что даже при условии, что мы знаем способ борьбы с резистентностью бактерий, не факт, что эти новые антибиотики появятся, просто потому что «большая фарма» не построена на альтруистических принципах, она ищет прибыль», — объяснил Волчков.

Ранее директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в разговоре с URA.RU. рассказал, что нужно делать, чтобы отсрочить старение организма и развитие деменции.