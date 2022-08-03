В России за год выросли продажи снотворных и седативных лекарств

Согласно данным исследования интернет-аптеки, которые есть в распоряжении RT, в годовом выражении продажа снотворных и седативных лекарств выросла на 14%. При этом активнее всего заботились о качестве своего сна жители Нижнего Новгорода, Казани и Воронежа: в этих городах спрос на препараты показал рекордный рост за год.

Как рассказали RT в сервисе, наибольшую потребность в восстановлении режима сна россияне испытывают в начале весны — в марте (+22%), а также с началом осени — в сентябре (+21%).

Следующий пик продаж приходится на ноябрь (+10%), объяснили специалисты.

По словам врача-терапевта Марии Сергеевой, нарушения сна часто могут проявляться на фоне стресса.

«Осенью и весной характерны обострения заболеваний. Чтобы нормализовать режим, необходимо соблюдать расписание: просыпаться и ложиться в одно и то же время. Перед сном лучше ограничить яркий свет, звуки, не пользоваться мобильным, поддерживать нужную температуру в комнате (+16...+19 °С), ограничить приём тяжёлой пищи, жидкостей (в том числе кофеина, алкоголя) и никотина», — посоветовала специалист.

Врач заявила, что, если проблема сохраняется, рекомендуется проконсультироваться со специалистом и подобрать препараты, способствующие быстрому засыпанию.

«Совет врача очень важен, так как многие седативные и снотворные средства выписываются только по рецепту и принимать их следует с аккуратностью», — подчеркнула Сергеева.

По данным сервиса «СБЕР ЕАПТЕКА», больше всего озаботились качеством своего сна за прошедший год жители Нижнего Новгорода.

Так, в этом городе спрос на снотворные вырос в шесть раз, говорится в результатах исследования.

Также стали чаще покупать лекарства для улучшения сна жители Казани (в 3,4 раза) и Воронежа (в 3,2 раза).

В Санкт-Петербурге и Твери спрос на снотворные остался довольно стабильным — рост за год на 30 и 10% соответственно.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, в беседе с RT рассказал, как кошмары влияют на качество сна.