Геронтолог Прощаев назвал правила борьбы со старением

Директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев рассказал, что нужно делать, чтобы отсрочить старение организма и развитие деменции.

Нужно учиться и получать новую информацию, изучать иностранные языки, ездить на экскурсии, читать книги — это всё вносит вклад в создание когнитивного резерва, то есть устойчивой работы нейронов, сообщил специалист в разговоре с URA.RU.

«Также доказано, что у людей с низкой физической активностью с возрастом эти функции становятся хуже. Нет каких-то установленных норм, но ВОЗ предлагает такую схему занятий: 150 минут в неделю высоких интенсивных либо 300 минут средне-интенсивных нагрузок, 2—3 раза силовых упражнений и несколько раз в неделю упражнений на баланс. Чем больше мы двигаемся, тем лучше наши когнитивные функции в пожилом и старческом возрасте», — отметил Прощаев.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.