В Госдуме поддержали идею проверки фактов завышения цен на продукты в аэропортах
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«Такую идею можно только поддержать. Считаю, что Федеральная антимонопольная служба должна эту ситуацию держать на контроле и жёстче реагировать», — сказал Нилов.
По его мнению, аналогичную проверку стоит провести и в РЖД.
«Там тоже завышают цены в вагонах-ресторанах. И везде, где пользуются монопольным правом, там очень часто завышены цены. Особенно на воду и товары первой необходимости», — добавил депутат.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил провести проверку фактов необоснованного завышения цен на продукты питания в аэропортах.
Крупник объяснил, что получает множество жалоб от граждан, которые возмущены высокими ценами на продукты и услуги питания в отечественных аэропортах.