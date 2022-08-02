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В Госдуме поддержали идею проверки фактов завышения цен на продукты в аэропортах

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Полина Полетаева
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России предложили провести проверку фактов завышения цен на продукты питания в аэропортах.
В Госдуме поддержали идею проверки фактов завышения цен на продукты в аэропортах
  • Gettyimages.ru
  • © AnnaRise

«Такую идею можно только поддержать. Считаю, что Федеральная антимонопольная служба должна эту ситуацию держать на контроле и жёстче реагировать», — сказал Нилов.

По его мнению, аналогичную проверку стоит провести и в РЖД.

«Там тоже завышают цены в вагонах-ресторанах. И везде, где пользуются монопольным правом, там очень часто завышены цены. Особенно на воду и товары первой необходимости», — добавил депутат.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил провести проверку фактов необоснованного завышения цен на продукты питания в аэропортах.

Крупник объяснил, что получает множество жалоб от граждан, которые возмущены высокими ценами на продукты и услуги питания в отечественных аэропортах.

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