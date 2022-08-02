Верховный суд России 2 августа рассмотрит дело нацбатальона «Азов»

Верховный суд России во вторник, 2 августа, продолжит рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании украинского нацбатальона «Азов» террористической организацией.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Судебное заседание назначено на 10:00 мск.

Отмечается, что заседания проходят в закрытом режиме.

Изначально судебное заседание должно было пройти 26 мая, но было перенесено на 29 июня, а затем на 2 августа.

В марте глава российского МИД Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset напомнил, что Запад сам без колебаний признал украинский полк «Азов» неонацистами.