Верховный суд России 2 августа рассмотрит дело нацбатальона «Азов»
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Судебное заседание назначено на 10:00 мск.
Отмечается, что заседания проходят в закрытом режиме.
Изначально судебное заседание должно было пройти 26 мая, но было перенесено на 29 июня, а затем на 2 августа.
В марте глава российского МИД Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset напомнил, что Запад сам без колебаний признал украинский полк «Азов» неонацистами.