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В Госдуме объяснили важность запрета усыновления сирот гражданами недружественных стран

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT рассказала подробности законопроекта о запрете усыновления и передачи под опеку сирот из России для граждан недружественных стран.
В Госдуме объяснили важность запрета усыновления сирот гражданами недружественных стран
  • Gettyimages.ru

«Несколько лет назад в СМИ периодически появлялись истории о том, как наших детей использовали в качестве рабов на какой-то ферме, были случаи насилия, педофилии, жестокого обращения и усыновления парами нетрадиционной ориентации. И мне такие обращения приходили как к правозащитнику. Ситуацию осложняет то, что, пересекая границу, ребенок выходит из поля действия нашей юрисдикции, и мы ему уже не можем помочь. Вот это и беспокоит!» — рассказала депутат.

Она отметила, что в России органы опеки контролируют пребывание ребёнка в новой семье — смотрят, в каких условиях он проживает, какие отношения складываются дома.

«И в случае выявления неправомерных действий ребёнка можно изъять из такой семьи. Да, понятно, к системе есть много вопросов и её работу нельзя назвать идеальной, но она всё же обеспечивает определённую степень защиты и контроля. Мы должны отдавать детей в семьи, только когда можем проследить и убедиться в том, что они там будут в безопасности», — заключила собеседница RT.

Ранее в Госдуму был внесён проект о запрете усыновления сирот гражданами недружественных стран.

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