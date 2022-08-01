Косметолог Розинская назвала процедуры, после которых не стоит загорать
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«Если планируется пляжный отпуск, то за две недели до отдыха проводить инъекции нельзя, потому что это может спровоцировать пигментацию при большой инсоляции», — предупредила Розинская в разговоре с «Газетой.Ru».
По словам дерматолога, в течение месяца нужно соблюдать особую осторожность и после лазерной шлифовки кожи.
Также строго избегать солнечных лучей на протяжении того же срока и наносить солнцезащитный крем с высоким SPF стоит после микроигольчатого RF-лифтинга.
Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.