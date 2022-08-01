Косметолог Розинская назвала процедуры, после которых не стоит загорать

Дерматолог-косметолог Светлана Розинская рассказала, после каких косметологических процедур стоит воздержаться от пляжного отдыха.

«Если планируется пляжный отпуск, то за две недели до отдыха проводить инъекции нельзя, потому что это может спровоцировать пигментацию при большой инсоляции», — предупредила Розинская в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам дерматолога, в течение месяца нужно соблюдать особую осторожность и после лазерной шлифовки кожи.

Также строго избегать солнечных лучей на протяжении того же срока и наносить солнцезащитный крем с высоким SPF стоит после микроигольчатого RF-лифтинга.

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