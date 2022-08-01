Мэр столицы Собянин рассказал о фестивале «Московское варенье»

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в город вернулся фестиваль «Московское варенье».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

Собянин напомнил, что в прежние годы фестиваль собирал миллионы москвичей и туристов. Теперь он снова открылся в столице по просьбе горожан.

23 фестивальные площадки будут работать до 7 августа. На них представят более 300 различных сортов варенья от производителей и фермеров из 20 регионов страны.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области в июле пройдёт около 130 ярмарок. На них свою продукцию представят фермеры, монастырские хозяйства и предприниматели из 39 регионов.