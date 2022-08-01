Кадыров: за конфликтом между Сербией и Косово стоит НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обострение отношений между Сербией и самопровозглашённым Косово.

«Поняв, что на Украине их замыслы терпят фиаско, западный альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку. И вдвойне обидно, что с одной из сторон, которую науськивает НАТО, находятся косовские мусульмане. Официальная причина разгорающегося конфликта настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне», — написал Кадыров в Telegram.

По его словам, есть отличные примеры сосуществования в согласии разных религий и национальностей, «но нет примера доброго сосуществования с натовскими интервентами».

Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал урегулировать ситуацию на границе с непризнанной республикой Косово мирным путём. Он также поблагодарил косовских сербов за их позицию.

Беспорядки на севере Косова произошли из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что развитие событий в непризнанной республике Косово является свидетельством провала посреднической миссии Евросоюза.