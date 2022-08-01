Вирусолог Малышев перечислил долгосрочные осложнения от COVID-19
- РИА Новости
«Чем больше времени, тем больше мы узнаём о таких последствиях, особенно со стороны центральной нервной системы. Я лично наблюдал больных, у которых давно ослаб слух и до сих пор не вернулся в норму. Также описаны случаи, когда долго сохраняются изменения вкуса», — сказал Малышев в беседе с URA.RU.
По его словам, примерно у трети перенёсших заболевание страдает печень. Много последствий врачи наблюдают и со стороны дыхательной системы.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.