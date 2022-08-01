Сомнолог Царёва назвала правильную позу для сна

Врач-сомнолог, невролог Елена Царёва рассказала, в какой позе полезнее всего засыпать.

Полезнее всего спать на боку, причём если человек здоров, то на любом, сообщила врач в разговоре с URA.RU.

«Если есть сердечная недостаточность, то на правом, поскольку вывод продуктов обмена из мозга по глимфатической системе максимально быстро происходит именно в положении на боку. Замедляется в положении на спине и прекращается в положении на животе. На спине не рекомендуется спать людям, которые храпят. В положении на животе не рекомендуется спать людям, у которых есть проблемы с позвоночником, особенно в шейном отделе», — объяснила Царёва.

По словам специалиста, сон в неправильной позе может сказаться на здоровье головного мозга.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.