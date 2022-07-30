Экономист Остапкович оценил идею о выплате 13-й пенсии пенсионерам осенью текущего года
- РИА Новости
«Это выплаты наименее обеспеченной категории людей. Пенсионеры всё-таки попадают в категорию низкодоходных, поэтому любое увеличение выплат — это позитивный момент», — пояснил специалист.
По словам Остапковича, таким образом не только повысится платёжеспособность части населения, но и частично обеспечится рост экономики.
Как отметил экономист, для сохранения баланса спроса и предложения выплату 13-й пенсии разумнее было бы разделить по месяцам. В противном случае за этим могут последовать «различные инфляционные мотивы», считает эксперт.
Ранее в Госдуму поступил законопроект о выплате 13-й пенсии пенсионерам этой осенью.