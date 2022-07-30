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Экономист Остапкович оценил идею о выплате 13-й пенсии пенсионерам осенью текущего года

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Дарья Ускова
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал законопроект о выплате 13-й пенсии пенсионерам осенью текущего года и увеличении вдвое фиксированной выплаты к страховой пенсии для граждан, которые достигли 70-летнего возраста.
Экономист Остапкович оценил идею о выплате 13-й пенсии пенсионерам осенью текущего года
  • РИА Новости

«Это выплаты наименее обеспеченной категории людей. Пенсионеры всё-таки попадают в категорию низкодоходных, поэтому любое увеличение выплат — это позитивный момент», — пояснил специалист.

По словам Остапковича, таким образом не только повысится платёжеспособность части населения, но и частично обеспечится рост экономики.

Как отметил экономист, для сохранения баланса спроса и предложения выплату 13-й пенсии разумнее было бы разделить по месяцам. В противном случае за этим могут последовать «различные инфляционные мотивы», считает эксперт.

Ранее в Госдуму поступил законопроект о выплате 13-й пенсии пенсионерам этой осенью.

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