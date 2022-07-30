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«Известия»: в Госдуму поступил законопроект о выплате 13-й пенсии пенсионерам этой осенью

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В Госдуме намерены рассмотреть законопроект о выплате 13-й пенсии пенсионерам осенью текущего года.

Об этом информирует газета «Известия».

Согласно предложенному законопроекту, ежегодные выплаты будут предоставляться пенсионерам в декабре. Кроме того, инициатива предусматривает увеличение вдвое фиксированной выплаты к страховой пенсии для граждан, которые достигли 70-летнего возраста.

По словам авторов законопроекта, нововведение направлено на улучшение качества жизни пожилых людей.

«Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — заявили они.

По предварительным оценкам, реализация идеи потребует 654,8 млрд рублей из федерального бюджета.

Ранее стало известно, что правительство России выделит из резервного фонда 200 млрд рублей на выплату страховых пенсий и пособий.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News напомнила о дополнительных выплатах для пенсионеров.

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