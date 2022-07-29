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Юрист Кузнецова рассказала о размере индексации пенсий работающим пенсионерам в августе

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Юрист Елена Кузнецова напомнила, что с 1 августа проиндексируют выплаты работающим пенсионерам. Это касается тех людей, кто трудился в прошлом году.
Юрист Кузнецова рассказала о размере индексации пенсий работающим пенсионерам в августе
  • РИА Новости

«Люди, работавшие в 2021 году, получат прибавку к пенсии. Её размер зависит от полученной в предыдущем году зарплаты и величины уплаченных страховых взносов. Они пересчитываются Пенсионным фондом в баллы. С 1 августа следующего года эти баллы прибавляются к индивидуальному пенсионному коэффициенту пенсионера. В результате увеличивается размер пенсии», — отметила специалист в разговоре с Life.ru.

При этом вне зависимости от размера зарплаты работающего пенсионера сумма ежегодного августовского повышения размера пенсии не может превышать трёх пенсионных баллов (коэффициентов).

Стоимость балла в 2022 году — 118,10. Размер прибавки у каждого пенсионера будет свой.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News напомнила о дополнительных выплатах для пенсионеров.

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