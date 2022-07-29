В Тюменской области продлили ограничения по COVID-19
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Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на инфоцентр регионального правительства.
«Новые запреты пока не вводятся. Такое решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба сегодня, 29 июля», — уточнили в пресс-службе инфоцентра.
За последние сутки в регионе выявили 152 случая коронавируса. В настоящее время развёрнуто 45 коек.
Также стало известно, что в больницах Санкт-Петербурга дополнительно развернули 50 коек для пациентов с COVID-19, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.
«С сегодняшнего дня развёрнуто 50 коек для приёма больных с коронавирусной инфекцией в Городской больнице №20 (поликлиническое отделение 42 на улице Ленсовета, 54/2)», — сказали в ведомстве.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.