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В Тюменской области продлили ограничения по COVID-19

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В Тюменской области продлили до 1 сентября ограничения по COVID-19.
В Тюменской области продлили ограничения по COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на инфоцентр регионального правительства.

«Новые запреты пока не вводятся. Такое решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба сегодня, 29 июля», — уточнили в пресс-службе инфоцентра.

За последние сутки в регионе выявили 152 случая коронавируса. В настоящее время развёрнуто 45 коек.

Также стало известно, что в больницах Санкт-Петербурга дополнительно развернули 50 коек для пациентов с COVID-19, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.

«С сегодняшнего дня развёрнуто 50 коек для приёма больных с коронавирусной инфекцией в Городской больнице №20 (поликлиническое отделение 42 на улице Ленсовета, 54/2)», — сказали в ведомстве.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

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