В Пермском крае зарегистрировали 120 случаев коронавируса за сутки

В Пермском крае зарегистрировали 120 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

Заболевшие выявлены на 18 территориях, в том числе в Перми, Березниках и Чайковском.

С начала пандемии в регионе заболели 373 443 жителя.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге подтвердили 1272 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Выздоровели 287 человек.

Общее число заболевших в городе достигло 1 550 709, вылечившихся — 1 507 957.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.