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В Кемеровской области выявили 77 случаев коронавируса за сутки

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В Кемеровской области выявили 77 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели шесть жителей.
В Кемеровской области выявили 77 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © AlenaPaulus

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

С начала пандемии заболели 167 587 жителей области. Вылечились 164 230 человек.

Также стало известно, что в медицинских организациях Красноярского края усилили противоэпидемические меры, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«В ведомстве сформирован план разворачивания дополнительных коечных мощностей при возникновении необходимости, определяемой по количеству госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией», — добавили в министерстве.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

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