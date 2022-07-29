В Омской области подтвердили 112 случаев COVID-19 за сутки

В Омской области подтвердили 112 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 210 097. Выздоровели 204 616 жителей, в том числе 93 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане продолжают работу 180 прививочных пунктов. За сутки вакцинирован 831 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога Минздрава республики Дмитрия Лопушова.

Ревакцинацию в регионе прошли 337 тыс. жителей.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.