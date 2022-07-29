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Эпидемиолог Альтштейн напомнил о важности ответственного отношения к здоровью

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Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн перечислил меры, которые могли бы поспособствовать некоторому снижению уровня распространения коронавирусной инфекции и ОРВИ.
Эпидемиолог Альтштейн напомнил о важности ответственного отношения к здоровью
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Paget

«Люди, которые ответственно относятся к своему здоровью, должны соблюдать меры... Это дистанцирование, мытьё рук, ношение масок в общественных местах, в основном в транспорте. Самое главное — это, конечно, вакцинация», — заявил специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Людям с хроническими заболеваниями и пожилым необходимо ревакцинироваться раз в полгода в течение нескольких ближайших лет, отметил вирусолог.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

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