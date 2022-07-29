Врач Курганская предупредила о последствиях бесконтрольного употребления лечебных трав
- Gettyimages.ru
- © Westend61
В цветах, листьях и корнях растений содержатся активные ингредиенты, которые при неправильном использовании могут серьёзно навредить здоровью, предупредила специалист в разговоре с «Москвой 24».
«Не стоит думать, что раз травы натуральные, то их можно бесконтрольно принимать. Они воздействуют на организм, как и обычные лекарства, и могут быть потенциально вредными», — сказала врач.
Пациентам с заболеваниями печени или почек, беременным и кормящим женщинам стоит соблюдать особую осторожность в обращении с лекарственными травами и обязательно проконсультироваться с лечащим врачом перед их употреблением, отметила Курганская.
Ранее врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко в разговоре с URA.RU рассказал, чего не стоит делать во время приступа боли в спине.