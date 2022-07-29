Врач Курганская предупредила о последствиях бесконтрольного употребления лечебных трав

Врач-гастроэнтеролог и эндоскопист Наталья Курганская рассказала, что лекарственные травы следует использовать с такой же осторожностью, как и обычные лекарства.

В цветах, листьях и корнях растений содержатся активные ингредиенты, которые при неправильном использовании могут серьёзно навредить здоровью, предупредила специалист в разговоре с «Москвой 24».

«Не стоит думать, что раз травы натуральные, то их можно бесконтрольно принимать. Они воздействуют на организм, как и обычные лекарства, и могут быть потенциально вредными», — сказала врач.

Пациентам с заболеваниями печени или почек, беременным и кормящим женщинам стоит соблюдать особую осторожность в обращении с лекарственными травами и обязательно проконсультироваться с лечащим врачом перед их употреблением, отметила Курганская.

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