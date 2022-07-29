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Косметолог Ованесова дала советы дачникам на случай солнечного ожога

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Косметолог и пластический хирург Ольга Ованесова рассказала, что делать в случае солнечного ожога на даче.
Косметолог Ованесова дала советы дачникам на случай солнечного ожога
  • Gettyimages.ru
  • © SCIENCE PHOTO LIBRARY

Лучше всего сразу уйти в тень — в проветриваемое помещение, сказала она в интервью Пятому каналу.

По её словам, самым эффективным средством, которое поможет понизить температуру тела, является прохладный душ.

Ко лбу можно приложить смоченное водой полотенце.

Если на коже появляются волдыри, это говорит, как правило, о второй степени ожогов. Повреждения нужно деликатно обработать противовоспалительными средствами.

В некоторых случаях можно применять антигистаминные средства, чтобы уменьшить отёк на поражённых участках кожи. Поддержать водный баланс помогут пантенолосодержащие крема, подытожила Ованесова.

Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.

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