Врач рассказал об опасных последствиях повышенного холестерина

Врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра Лепанда Кики Терренс Лионель рассказал, что повышенный уровень холестерина в крови может вызвать серьёзные последствия для здоровья.

«Нет симптомов высокого уровня холестерина, строго говоря. Гиперхолестеринемия называется «молчаливым расстройством». В целом когда человек осознаёт это расстройство, артерии уже потеряли от 75% до 90% своей функциональности. Вот почему важно регулярно проверять уровень общего холестерина и триглицеридов в крови, чтобы как можно быстрее принять необходимые меры», — сказал врач в разговоре с «Известиями».

Среди осложнений повышенного уровня холестерина в крови медик выделил скопления бляшек на стенках артерий (атеросклероз), стенокардию и другие симптомы ишемической болезни сердца, а также сердечные приступы и инсульты.

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