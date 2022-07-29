Врач рассказал об опасных последствиях повышенного холестерина

Короткая ссылка
Врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра Лепанда Кики Терренс Лионель рассказал, что повышенный уровень холестерина в крови может вызвать серьёзные последствия для здоровья.
Врач рассказал об опасных последствиях повышенного холестерина
  • Gettyimages.ru
  • © ProfessionalStudioImages

«Нет симптомов высокого уровня холестерина, строго говоря. Гиперхолестеринемия называется «молчаливым расстройством». В целом когда человек осознаёт это расстройство, артерии уже потеряли от 75% до 90% своей функциональности. Вот почему важно регулярно проверять уровень общего холестерина и триглицеридов в крови, чтобы как можно быстрее принять необходимые меры», — сказал врач в разговоре с «Известиями».

Среди осложнений повышенного уровня холестерина в крови медик выделил скопления бляшек на стенках артерий (атеросклероз), стенокардию и другие симптомы ишемической болезни сердца, а также сердечные приступы и инсульты.

Ранее терапевт, кардиолог доктор медицинских наук Юрий Серебрянский в беседе с URA.RU рассказал, какая температура работы кондиционера является оптимальной и безопасной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить