Юрист Соловьёв оценил предложение упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов
- РИА Новости
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Юрист положительно оценил инициативу и отметил, что «талантливым и трудолюбивым иностранным гражданам всегда найдётся место в новой создаваемой реальности».
«Уверен, что сокращение срока трудовой деятельности квалифицированного иностранного специалиста перед подачей заявления о получении российского гражданства с года до трёх месяцев не исключит возможности для работодателя в полной мере понять уровень подготовки и квалификации иностранного специалиста», — высказался Соловьёв.
Он также отметил, что российская экономика получит «дополнительный импульс и пользу от труда тех, кто выбирает Россию в качестве своей новой родины».
Ранее Сухарев предложил сократить для ряда иностранных специалистов необходимый для обращения за гражданством срок трудовой деятельности в России.