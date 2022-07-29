Юрист Соловьёв оценил предложение упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов.

Юрист положительно оценил инициативу и отметил, что «талантливым и трудолюбивым иностранным гражданам всегда найдётся место в новой создаваемой реальности».

«Уверен, что сокращение срока трудовой деятельности квалифицированного иностранного специалиста перед подачей заявления о получении российского гражданства с года до трёх месяцев не исключит возможности для работодателя в полной мере понять уровень подготовки и квалификации иностранного специалиста», — высказался Соловьёв.

Он также отметил, что российская экономика получит «дополнительный импульс и пользу от труда тех, кто выбирает Россию в качестве своей новой родины».

Ранее Сухарев предложил сократить для ряда иностранных специалистов необходимый для обращения за гражданством срок трудовой деятельности в России.