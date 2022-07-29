Юрист Соловьёв оценил предложение упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов.
Юрист Соловьёв оценил предложение упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Юрист положительно оценил инициативу и отметил, что «талантливым и трудолюбивым иностранным гражданам всегда найдётся место в новой создаваемой реальности».

«Уверен, что сокращение срока трудовой деятельности квалифицированного иностранного специалиста перед подачей заявления о получении российского гражданства с года до трёх месяцев не исключит возможности для работодателя в полной мере понять уровень подготовки и квалификации иностранного специалиста», — высказался Соловьёв.

Он также отметил, что российская экономика получит «дополнительный импульс и пользу от труда тех, кто выбирает Россию в качестве своей новой родины».

Ранее Сухарев предложил сократить для ряда иностранных специалистов необходимый для обращения за гражданством срок трудовой деятельности в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить