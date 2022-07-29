В Госдуме предложили упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сократить для ряда иностранных специалистов необходимый для обращения за гражданством срок трудовой деятельности в России. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов
  • РИА Новости

В своём обращении парламентарий отметил, что в настоящее время существует перечень профессий (специальностей, должностей), обладатели которых из числа иностранных квалифицированных специалистов и лиц без гражданства имеют право получить гражданство России в упрощённом порядке.

В данный перечень входят в том числе и специалисты в области медицины и IT-сферы.

В то же время законодательство требует от данных специалистов перед подачей заявления на гражданство осуществлять не менее одного года трудовую деятельность по профессии в России.

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части сокращения сроков трудовой деятельности по профессии из вышеупомянутого перечня с одного года до трёх или шести месяцев по аналогии с испытательным сроком, установленным трудовым законодательством, с последующим правом иностранных граждан и лиц без гражданства подачи заявления на приём в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме рассказали о востребованных профессиях в России. 

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