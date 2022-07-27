Депутат Бессараб рассказала о востребованных профессиях в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о востребованных профессиях в России.

«Работника необходимо готовить как минимум четыре года, поэтому мы должны понимать, какие специальности будут востребованы через четыре года. Сегодня такие списки составляются и на это делается ориентация, в том числе по бюджетным местам. Именно увеличение количества бюджетных мест происходит на тех специальностях, которые необходимы государству», — заявила она в беседе с URA.RU.

По словам Бессараб, много бюджетных мест предоставляется медикам, педагогическим работникам и IT-специалистам.

Как отметила депутат, это не значит, что государству не нужны другие специалисты.

«Если молодой человек отдаёт себе отчёт, что не сможет получить университетское образование, то нужно понимать, что сегодня также востребованы слесари. Они востребованы как в городах, так и в сельской местности», — пояснила она.

Ранее, как сообщала НСН, директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов рассказал о работе по трудоустройству женщин с детьми.