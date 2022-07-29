Ортопед Саидов рассказал о пользе пеших утренних прогулок

Травматолог-ортопед Рашид Саидов рассказал, что пешие прогулки по утрам могут защитить организм от варикоза, проблем с опорно-двигательным аппаратом и снижения мышечного тонуса.

По утрам стоит гулять около 20—30 минут, до работы не ехать на автобусе, а пройтись пешком, посоветовал врач в беседе с URA.RU.

«Особенно этот совет актуален для тех, кто работает в офисе и вынужден много времени проводить в сидячем положении. Чем меньше человек двигается, тем хуже работают все системы организма. Проблемы появляются с опорно-двигательным аппаратом, снижается мышечный тонус, особенно страдает венозная система нижних конечностей», — отметил Саидов.

Ежедневные утренние прогулки помогают защитить венозную и опорно-двигательную системы от опасных патологий, подчеркнул специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.