Психотерапевт Крашкина рассказала о признаках эмоционального истощения

Ирина Крашкина, врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук, член Российской профессиональной психотерапевтической лиги, рассказала о признаках эмоционального истощения.

«Первая лакмусовая бумажка — реакция на отпуск. Если человек после прекрасно проведённого отпуска возвращается на работу, а на следующий день чувствует себя истощённым, израсходованным, то это показатель того, что проблема объективна», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, ещё один признак — понятие «лени», когда нет сил сосредоточиться на решении задачи.

Как считает Крашкина, важную роль играет отношение к хобби или каким-то другим занятиям.

«Если, несмотря на нежелание, вы выгоняете себя на какой-то спорт, на мероприятие или на какие-либо курсы и после занятия чувствуете себя лучше, веселее, легче, то проблема не носит глубинного характера. Но если же после этих занятий, занятия хобби, или посещения театра вы чувствуете, что у вас вообще не осталось никаких сил, то проблема носит объективный характер израсходованности», — пояснила она.

Врач добавила, что если есть какие-то сомнения, то лучше обратиться за консультацией к специалисту.

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