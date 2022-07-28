Гепатолог Багавиева перечислила способы профилактики гепатита

Врач, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева назвала способы предотвращения гепатита.

В беседе с Пятым каналом врач рассказала, что в настоящее время существует вакцина от гепатитов A и B.

Её рекомендуют делать всем, особенно людям из группы риска. Однако против гепатита C вакцины нет, напомнила эксперт.

«Он протекает долгое время бессимптомно. Если человек не сдаёт профилактические анализы на выявление гепатита, то долгое время он может и не знать, что заражён. И не только подвергать себя опасности, но и подвергать опасности своё окружение. Поэтому анализы на гепатит нужно сдавать хотя бы раз в год. Если вы находитесь в группе риска, то раз в полгода», — уточнила специалист.

Ранее в беседе с URA.RU диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов России Кристина Плотникова рассказала, что употребление кофе на голодный желудок может привести к заболеваниям ЖКТ, диабету и снижению уровня серотонина.