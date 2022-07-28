В Пермском крае подтвердили 110 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 110 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

По данным Роспотребнадзора, общее число заболевших в регионе достигло 373 323.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе увеличивают объёмы тестирования на коронавирус. Такое постановление подписал главный санврач региона, передаёт «Ямал 1».

Из документа следует, что за прошлую неделю показатель заболеваемости в ЯНАО вырос на 83%.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.