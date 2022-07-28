В Пермском крае подтвердили 110 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.
По данным Роспотребнадзора, общее число заболевших в регионе достигло 373 323.
Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе увеличивают объёмы тестирования на коронавирус. Такое постановление подписал главный санврач региона, передаёт «Ямал 1».
Из документа следует, что за прошлую неделю показатель заболеваемости в ЯНАО вырос на 83%.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.