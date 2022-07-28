В Удмуртии подтвердили 36 новых случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
По состоянию на утро 28 июля в Удмуртии зафиксировали 36 новых случаев инфицирования коронавирусом.
В Удмуртии подтвердили 36 новых случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

В числе заболевших восемь детей до 14 лет, пятеро граждан старше 65 лет.

Четыре пациента госпитализированы в ковид-центры, пишет izhlife.ru.

15 человек получили выписку по выздоровлению. Летальных случаев не выявлено.

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков напомнил о необходимости пройти ПЦР-тестирование в том случае, если после курортного отдыха у человека появились симптомы ОРВИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить