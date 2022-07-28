В Удмуртии подтвердили 36 новых случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
В числе заболевших восемь детей до 14 лет, пятеро граждан старше 65 лет.
Четыре пациента госпитализированы в ковид-центры, пишет izhlife.ru.
15 человек получили выписку по выздоровлению. Летальных случаев не выявлено.
Ранее врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков напомнил о необходимости пройти ПЦР-тестирование в том случае, если после курортного отдыха у человека появились симптомы ОРВИ.