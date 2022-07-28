В Удмуртии подтвердили 36 новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро 28 июля в Удмуртии зафиксировали 36 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

В числе заболевших восемь детей до 14 лет, пятеро граждан старше 65 лет.

Четыре пациента госпитализированы в ковид-центры, пишет izhlife.ru.

15 человек получили выписку по выздоровлению. Летальных случаев не выявлено.

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков напомнил о необходимости пройти ПЦР-тестирование в том случае, если после курортного отдыха у человека появились симптомы ОРВИ.