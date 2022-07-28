Вакцинолог Тимаков напомнил о важности ПЦР-тестирования при симптомах ОРВИ
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Высокая концентрация людей в одном месте является благоприятной средой для распространения инфекций, поэтому на летних курортах нередки вспышки вирусных заболеваний.
Так, если после отпуска человек испытывает боль в горле, кашляет и чихает, ему необходимо сделать ПЦР-тест, сказал врач в интервью радио Sputnik.
«В случае проявления этих симптомов нужно обязательно сдать ПЦР-тест. Он поможет определить, коронавирус у вас или нет. Это надо делать оперативно, чтобы врачи определили, чем вас лечить и чем лечить людей, которые с вами контактировали», — подчеркнул специалист.
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