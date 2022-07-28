Вакцинолог Тимаков напомнил о важности ПЦР-тестирования при симптомах ОРВИ

Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков напомнил о необходимости пройти ПЦР-тестирование в том случае, если после курортного отдыха у человека появились симптомы инфекционного заболевания.

Высокая концентрация людей в одном месте является благоприятной средой для распространения инфекций, поэтому на летних курортах нередки вспышки вирусных заболеваний.

Так, если после отпуска человек испытывает боль в горле, кашляет и чихает, ему необходимо сделать ПЦР-тест, сказал врач в интервью радио Sputnik.

«В случае проявления этих симптомов нужно обязательно сдать ПЦР-тест. Он поможет определить, коронавирус у вас или нет. Это надо делать оперативно, чтобы врачи определили, чем вас лечить и чем лечить людей, которые с вами контактировали», — подчеркнул специалист.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с URA.RU рассказал, почему у человека может искажаться восприятие запахов или происходит полная потеря обоняния.