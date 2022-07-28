Диетолог Плотникова рассказала о вреде употребления кофе натощак

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Диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов России Кристина Плотникова рассказала, что употребление кофе на голодный желудок может привести к заболеваниям ЖКТ, диабету и снижению уровня серотонина.
Диетолог Плотникова рассказала о вреде употребления кофе натощак
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В беседе с URA.RU врач заявила, что наибольший вред употребление кофе натощак наносит желудку. Постепенно могут развиваться или обостряться гастрит, эзофагит, панкреатит, язвенная болезнь. 

Употребление кофе на голодный желудок может привести и к развитию диабета. Кроме того, такая привычка стимулирует выработку кортизола — главного гормона стресса.

«Отчасти этим и объясняется его бодрящий эффект. Чем меньше желудок заполнен едой, тем быстрее наступает возбуждение нервной системы. Регулярное употребление кофе натощак приводит к серьёзному сбою в синтезе кортизола, а выработка серотонина при этом подавляется. Если вы пьёте чашку за чашкой на пустой желудок, то не удивляйтесь, когда вместо прилива энергии ощутите упадок сил и разбитость», — объяснила Плотникова.

Она добавила, что кофеин также стимулирует центральную нервную систему, вызывает зависимость, нарушает механизмы сна и бодрствования.

Ранее в разговоре с URA.RU врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что зелень, ягоды и овощи, богатые жидкостью, являются самыми полезными продуктами для стабильной работы почек.

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