Терапевт Ярцева напомнила правила использования кондиционера

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Врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева напомнила некоторые правила пользования кондиционером, в том числе во время сна.
Терапевт Ярцева напомнила правила использования кондиционера
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«Кондиционер должен быть правильно установлен, чтобы не стать причиной простудных заболеваний. Он не должен находиться над рабочим местом человека и тем более над кроватью. Если установить его над дверью, то поток воздуха будет распространяться вверх, что не представляет опасности для здоровья человека», — сообщила терапевт в разговоре с «Вечерней Москвой».

Для сохранения здоровья при использовании кондиционера Ярцева также порекомендовала регулярно проводить очистку фильтров техники от пыли и грибка.

Ранее терапевт, кардиолог доктор медицинских наук Юрий Серебрянский в беседе с URA.RU рассказал, какая температура работы кондиционера является оптимальной и безопасной.

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