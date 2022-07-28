Терапевт Ярцева напомнила правила использования кондиционера

Врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева напомнила некоторые правила пользования кондиционером, в том числе во время сна.

«Кондиционер должен быть правильно установлен, чтобы не стать причиной простудных заболеваний. Он не должен находиться над рабочим местом человека и тем более над кроватью. Если установить его над дверью, то поток воздуха будет распространяться вверх, что не представляет опасности для здоровья человека», — сообщила терапевт в разговоре с «Вечерней Москвой».

Для сохранения здоровья при использовании кондиционера Ярцева также порекомендовала регулярно проводить очистку фильтров техники от пыли и грибка.

Ранее терапевт, кардиолог доктор медицинских наук Юрий Серебрянский в беседе с URA.RU рассказал, какая температура работы кондиционера является оптимальной и безопасной.