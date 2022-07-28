Специалисты рассказали, как выбрать хорошую икру

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Специалисты рассказали, на что обращать внимание при покупке икры, чтобы выбрать качественный продукт.
Специалисты рассказали, как выбрать хорошую икру
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Российская газета», выбирать икру в жестяных банках можно, если они упакованы в местах промысла — на Камчатке, Сахалине и Курилах, в Хабаровском крае во время лососевой путины. Надо проверять, действительно ли существует производитель, указанный на банках.

На Дальнем Востоке предпочитают развесную икру.

«Есть легко вскрываемые несоответствия: например, официальная рыбалка на Камчатке начинается 6 июня, а вам в конце мая уже продают «свежую» икру. Да, и надо учитывать время нереста рыбы. Первой идёт нерка, потом чавыча, затем горбуша, кета. И самый последний — уже в августе и сентябре — кижуч. Его икра очень дорогая, и как раз под видом этой могут продать другую, например нерки», — рассказала продавец Юлия Григорьева.

Свои рекомендации по выбору икры дал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

«Икра не должна быть вязкой, с жидкостью и примесями (например, песка, мельчайших кусочков пластиковой тары). Последние показывают, что она приготовлена в кустарных условиях. Органолептические показатели очень важны. Понюхайте, нет ли запаха рыбы, прогорклого жира (он хорошо чувствуется у старого продукта) или затхлости. Икринки должны с лёгкостью отделяться друг от друга. Вкус у хорошей икры приятный, даже сладковатый, допускается лишь лёгкая кислинка в случае, если в качестве консерванта присутствует сорбиновая кислота», — рассказал он.

Председатель Рыбного союза Александр Панин прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с импортом красной рыбы.

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