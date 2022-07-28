Психолог Вакулин объяснил влияние пасмурной погоды на самочувствие

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Психолог, кандидат педагогических наук, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий Олег Вакулин объяснил, почему в пасмурный день у людей может меняться самочувствие.
Психолог Вакулин объяснил влияние пасмурной погоды на самочувствие
  • РИА Новости

Настроение человека с биохимической точки зрения регулируется серотонином — гормоном, выделению которого способствует ультрафиолет (солнечный свет), объяснил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Кроме того, активность организма, в том числе нервной системы, определяется циклом «день—ночь», а именно ещё одним гормоном — мелатонином.

«И если при ясной погоде рецепторы получают необходимое количество света и этот гормон блокируется, то выработка так называемого «ночного гормона» при пасмурной погоде приводит к сонливости, что тоже некоторым образом может сказываться на самочувствии человека», — рассказал Вакулин.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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