Психолог Вакулин объяснил влияние пасмурной погоды на самочувствие
- РИА Новости
Настроение человека с биохимической точки зрения регулируется серотонином — гормоном, выделению которого способствует ультрафиолет (солнечный свет), объяснил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
Кроме того, активность организма, в том числе нервной системы, определяется циклом «день—ночь», а именно ещё одним гормоном — мелатонином.
«И если при ясной погоде рецепторы получают необходимое количество света и этот гормон блокируется, то выработка так называемого «ночного гормона» при пасмурной погоде приводит к сонливости, что тоже некоторым образом может сказываться на самочувствии человека», — рассказал Вакулин.
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