Кардиолог Османов назвал меры для снижения риска заболеваний сердца

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Врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов рассказал, какие меры профилактики помогут предупредить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
Кардиолог Османов назвал меры для снижения риска заболеваний сердца
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В разговоре с «Известиями» врач отметил, что ССЗ, в особенности ишемическая болезнь сердца, являются одной из главных причин преждевременной смерти в мире.

В связи с этим он заявил, что к основным мерам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний относится соблюдение гипохолестериновой диеты.

Также важно ограничить потребление соли до 5 г в день. Кроме того, Османов порекомендовал отказаться от курения и алкоголя.

Ранее генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с URA.RU предупредила, что постоянная жажда может свидетельствовать о развитии таких заболеваний, как диабет и панкреатит.

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